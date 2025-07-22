3 köy boşaltıldı, çok sayıda araç yandı! İşte Sakarya ve Bilecik'teki yangında son durum

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını üçüncü gününde... Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılan yangına 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracıyla müdahale ediliyor.

Canlı Anlatım Özeti 🟥6 UÇAK, 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

BİLECİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

TRAKTÖR VE OTOMOBİL ALEVLER ARASINDA KALDI

ALEV HORTUMU OLUŞTU

BİLECİK VALİSİNDEN AÇIKLAMA

BAKAN YUMAKLI: ÖNÜMÜZDEKİ 12 SAATİN ÇOK KRİTİK

3 KÖY BOŞALTILDI

22.07.2025 09:50

🟥6 UÇAK, 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracı ile müdahale edildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracı ile müdahale edilmektedir. Çalışmaların koordinasyonuna destek sağlamak üzere AFAD Başkanlığımız tarafından, Bilecik'e AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Daire Başkanı Recep Şalcı, Sakarya'ya AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Daire Başkanı Levent Uçarlı görevlendirilmiştir.

Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımızın ekiplerine başarı ve kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

22.07.2025 08:50

BİLECİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yandı. Yangın nedeniyle ahırdaki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Arazöz ve araçlarla müdahale eden orman işletme ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

22.07.2025 03:00

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yandı. Yangın nedeniyle ahırdaki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı.

Arazöz ve araçlarla müdahale eden orman işletme ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle yangının kontrol altına alınması için ekiplere yardım ediyor.

22.07.2025 00:30

TRAKTÖR VE OTOMOBİL ALEVLER ARASINDA KALDI

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını sonrası alevler arasında kalan ve yanmaya başlayan traktör ve otomobil kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Yangına müdahale için Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde bulunan bir traktör ve bir otomobil alevler arasında kaldı. Araçlar bir kepçe yardımıyla alevlerin arasından çıkarılırken, üzerine toprak dökülerek söndürülebildi. Araçlar maddi hasar meydana gelirken, sürücüler olayı bir yara almadan atlattı.

22.07.2025 00:25

ALEV HORTUMU OLUŞTU

Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu. Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir ‘yangın hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı.

Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri ile paylaştı.

22.07.2025 00:00

BİLECİK VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti. Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yangının devam ettiği bölgedeki Kazancı köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Kızılöz köyünün dün boşaltıldığını, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alana nakledildiğini hatırlatan Sözer, bu sabah saatlerinde yangının rüzgarın da şiddetiyle genişlediğini kaydetti.

Bilecik'in bu yıl 2. büyük yangını yaşadığını hatırlatan Sözer, "Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık ama tek sevindirici tarafı can kaybımız yok." dedi.

22.07.2025 00:05

BAKAN YUMAKLI: ÖNÜMÜZDEKİ 12 SAATİN ÇOK KRİTİK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik-Kurtköy'de dün saat 16.51'de orman dışı alanda başlayıp daha sonra ormana sirayet eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yumaklı, saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarla, yanmayan yerlere alev atması ya da yanan yerlerde tekrar alevlenmeler olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, öğleden sonra Bilecik sınırlarına geldi. Şu anda Osmaneli sınırları içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızının 10 kilometre ve altına düşeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerinden almış durumdayız. Bu faktör, bizim ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar maalesef ki zaman zaman yangına müdahale eden ekiplerimizin de risk altında olmasına, tehlike atlatmasına sebep oldu. Özellikle önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya sadece bu bölgeden değil, ülkemizin farklı bölgelerinden de çok yoğun şekilde araç takviyesi gün içerisinde yapmıştık. Şu anda orman teşkilatımız ve ilgili kurumlar bu bölgede özellikle iki noktada alevlere çok ciddi şekilde müdahale ediyor. İnşallah olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum sabah saatlerine doğru. Sakarya ve Bilecik'te bu yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyorum."

22.07.2025 00:00

3 KÖY BOŞALTILDI

Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında yer alan ormanlık alanda çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı. Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Dün gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, bugün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltıldı.

Yer: Sakarya