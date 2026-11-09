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Sadakat kartlarındaki birikimler uçabilir! Tüketicilere ‘para puan’lar için yıl sonu uyarısı

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Sadakat kartlarındaki birikimler uçabilir! Tüketicilere ‘para puan’lar için yıl sonu uyarısı
Başlık ResmiSadakat kartlarındaki birikimler uçabilir! Tüketicilere ‘para puan’lar için yıl sonu uyarısı

Tüketici dernekleri, sadakat kartlarında biriken puanların yıl sonunda geçerliliğini yitirebileceğine dikkati çekerek, tüketicilere mevcut puanlarını süreleri dolmadan kullanmaları tavsiyesinde bulunuyor.

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketicilerin yıl sonu gelmeden sadakat kartlarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Tüketicilerin yıl boyunca yaptıkları alışverişlerden, kullandıkları kredi kartlarından ve gerçekleştirdikleri harcamalardan puan kazandıklarını hatırlatan Güllü, kredi kartları, banka kartları, market, mağaza, alışveriş merkezleri, akaryakıt şirketleri ve çeşitli markaların sadakat kartlarında biriken para puanların yıl sonunda silinebildiğini belirtti. Güllü, yıl sonu yaklaştığında bazı şirketlerin tüketicilere gönderdikleri SMS ve e-Posta’larla belirli bir tarihe kadar kullanılmayan puanların silineceğini bildirdiğine değinerek, şunları kaydetti: Tüketiciler kullanmadıkları takdirde biriktirdikleri puanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik birçok tüketici kartında ne kadar puan bulunduğunu, bu puanların son kullanım tarihini veya yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini bilmiyor.

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Alınması gereken tedbirler neler?

İbrahim Güllü, yıl sonu yaklaşırken tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için alması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

- Kullandığınız bütün kredi kartlarını ve banka kartlarını kontrol edin. Market, giyim, akaryakıt ve diğer mağazalara ait sadakat kartlarını unutmayın.

- Bankanızın mobil uygulamasından veya müşteri hizmetlerinden puanların son kullanım tarihini ve yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini sorun.

- Puanlarınızın silineceği önceden açıkça bildirilmiş ve şartlar hukuka uygunsa, hak kaybı yaşamamak için yıl sonunu beklemeden ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanın.

- Puan bakiyenizin ekran görüntüsünü alın. SMS, e-posta, kampanya duyurusu ve alışveriş fişlerinizi saklayın.

- Puanlarınızın hukuka aykırı biçimde silindiğini düşünüyorsanız öncelikle bankaya veya ilgili işletmeye yazılı başvuruda bulunun. İşletme talebinizi karşılamazsa uyuşmazlığın niteliğine göre Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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