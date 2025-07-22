Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sıcaklık yarın rekor kıracak! Orhan Şen, Vali Gül'e seslendi: Mesai saatlerini değiştirin, afete dönüşmesin!

Sıcaklık yarın rekor kıracak! Orhan Şen, Vali Gül'e seslendi: Mesai saatlerini değiştirin, afete dönüşmesin!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Orhan Şen, Afet, Meteoroloji, Sıcak Hava Dalgası, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde hava sıcaklığının 6-12 derece birden artması vatandaşı nefes alamaz hale getirdi. Prof. Dr. Orhan Şen yarın için İstanbul'a dikkat çekerek "Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. Yarın dışarı çıkmayın. Sn. Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız" dedi.

Art arda yapılan uyarıların ardından ülke genelinde sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden arttı. Uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulunurken Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sıcaklık yarın rekor kıracak! Orhan Şen, Vali Gül'e seslendi: Mesai saatlerini değiştirin, afete dönüşmesin! - 1. Resim

"AFETE DÖNÜŞMEDEN ATLATIRIZ"

İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenen Şen, "Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C. Yarın dışarı çıkmayın. Sn. Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız." dedi.

46 DERECE UYARISI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece üstünde olmaya devam edeceğini açıkladı. Kritik 72 saate girilirken çok sayıda kentin Arabistan'dan bile sıcak olması bekleniyor. Öyle ki cumartesi günü Diyarbakır'da sıcaklığın 46 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık yarın rekor kıracak! Orhan Şen, Vali Gül'e seslendi: Mesai saatlerini değiştirin, afete dönüşmesin! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bilindik marketlerde de satılıyor! Bakanlık ifşa etti... Sakın evinize sokmayınGalatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT Başkanı Kalın, İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüştü - GündemMİT Başkanı Kalın, İyi Parti lideri Dervişoğlu ile görüştüSilahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu - Gündemİki ailenin kavgası ortalığı birbirine kattıBakan Fidan'dan 'vize' açıklaması: AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil! - Gündem"AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil"4 kent adeta kavruluyor! Termometreler 40 dereceyi geçti - GündemTermometreler 40 dereceyi aştı!Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2025) bir ilk yaşandı - GündemErdoğan bizzat izledi! İlk defa yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberiyle kuşatıldık! Güç dengeleri belirleniyor - Gündem"Ateş çemberiyle kuşatıldık! Dengeler belirleniyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...