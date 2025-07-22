Sıcaklık yarın rekor kıracak! Orhan Şen, Vali Gül'e seslendi: Mesai saatlerini değiştirin, afete dönüşmesin!

Ülke genelinde hava sıcaklığının 6-12 derece birden artması vatandaşı nefes alamaz hale getirdi. Prof. Dr. Orhan Şen yarın için İstanbul'a dikkat çekerek "Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. Yarın dışarı çıkmayın. Sn. Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız" dedi.

Art arda yapılan uyarıların ardından ülke genelinde sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden arttı. Uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulunurken Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"AFETE DÖNÜŞMEDEN ATLATIRIZ"

İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenen Şen, "Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C. Yarın dışarı çıkmayın. Sn. Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız." dedi.

46 DERECE UYARISI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece üstünde olmaya devam edeceğini açıkladı. Kritik 72 saate girilirken çok sayıda kentin Arabistan'dan bile sıcak olması bekleniyor. Öyle ki cumartesi günü Diyarbakır'da sıcaklığın 46 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.