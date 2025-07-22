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Kentteki su kesintisinin altından neler çıktı! "Dehşete düştük" diyen belediye başkanı gerçeği açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kentteki su kesintisinin altından neler çıktı! &quot;Dehşete düştük&quot; diyen belediye başkanı gerçeği açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erdek'te günlerdir devam eden su sorununun altından sabotaj çıktı. "Dehşete düşüren gerçekle karşılaştık" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek'te günlerdir devam eden su sorununun sebebini sosyal medya hesabından açıkladı.

"DEHŞETE DÜŞÜREN GERÇEKLE KARŞILAŞTIK"

"İçme Suyu Hatlarımıza Yapılan Sabotaj Girişimi Üzerine Balıkesirli Hemşehrilerime Üzülerek Duyurumdur" diyen Akın; "Kıymetli Hemşehrilerim, Erdek’te günlerdir vatandaşlarımızı mağdur eden su kesintilerini çözmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda bizleri dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Kentteki su kesintisinin altından neler çıktı! "Dehşete düştük" diyen belediye başkanı gerçeği açıkladı - 1. Resim

SABOTAJ ORTAYA ÇIKTI

Akın'ın açıklaması şöyle devam etti: "BASKİ ekiplerimiz, sahte plakalı bir araç ile bölgeye gelen dört kişinin Erdek ilçemizde içme suyu temini sağlayan TM1 su alma altyapısına sabotaj girişiminde bulunup su alma altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini tespit etti. Olay emniyet güçlerimize intikal ettirildi. Şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı ve savcılığa sevk edildi.

Hemşehrilerimizin sağlığına, kamu hizmetine ve en temel hayat hakkına yönelik yapılan bu saldırının cezasız kalmaması adına hukuki süreci hassasiyetle takip edeceğiz.

"SUYUMUZU, TOPRAĞIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Yıllardır “görünmez” denilerek ihmal edilen altyapımız için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimiz müsterih olsun; suyumuzu, toprağımızı, hakkımızı sonuna kadar koruyacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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