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Trafik kazasında değil, sonrasında çıkan kavgada can verdi! 1 ölü, 3 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasının ardından kavga çıktı. 3 çocuk babası Alkan Ergin’in öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kameralarla da kayıt altına alındı.

Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ

Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası 40 yaşındaki Alkan Ergin ölürken, Süleyman E., Habib E. ve Ali E.’nin yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ergin’in cansız bedenini adli morga götürürken, 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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