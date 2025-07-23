Yangınlar trendi tersine çevirdi! İzole tatilden kaçış başladı, evler satışta

Son dönemde Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınları; turizmi ve konut piyasasını da etkiledi. Uzmanlar orman içinde bulunan evlerin veya çiftliklerin hızla satılığa çıktığını belirtirken, turizm sektör temsilcileri de bungalov gibi ahşap yapılarda oluşan ve tabiat ile iç içe olan tatil konseptlerine olan ilginin azaldığını söylüyor.

KAAN ZENGİNLİ - Son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe çıkan orman yangınları hem tabiatı hem de insan hayatını tehdit ediyor. Alevler sadece ağaçları değil, köylerdeki hayatı ve tabiat turizminin gözdesi olan bungalovları da vuruyor. Özellikle ormana yakın köylerde yaşayanlar, her yaz artan yangın riskinin gölgesinde tedirgin günler geçiriyor. Bir zamanlar huzur ve dinginlik vadeden bu bölgeler, bugünlerde korku ve endişeyle anılıyor. Köy içlerinde ya da ormana komşuyken yaşanan huzur, son yangınlarla birlikte yerini korkuya bırakmış durumda. Birçok bölgede insanlar, orman içindeki ya da ormana sıfır konumda bulunan evlerini satarak daha güvenli bölgelere taşınmayı düşünüyor. Emlak sitelerinde son haftalarda artan ilanlar dikkat çekerken, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki köy evleri ciddi bir şekilde el değiştiriyor. Aynı şekilde orman içi tatil köyleri ve ahşap bungalov tatil merkezilerinde de tedirginlik hâkim. Sektör temsilcileri yangınların tatil tercihlerini değiştirdiğini ifade ediyor.

İlgili Haber 16 Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla! Ambulanslar 6 ayda 3 milyon hasta taşıdı

EVLER SATILIĞA ÇIKIYOR

Bölgedeki emlak piyasasını yakından takip eden Fethiye merkezli emlak danışmanı Emine Koca, son dönemde yaşanan hareketliliği şöyle anlatıyor: Eskiden yaz döneminde ormana yakın köylerdeki evler çok aranırdı. Ama son iki yılda tamamen farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Telefonlarımız sürekli çalıyor; ama arayanların çoğu almak için değil, satmak için arıyor. Geçen ay sadece kendi portföyümde 12 tane orman kenarında ev satışa çıktı. İnsanlar ‘Yangın tehlikesi çok arttı, buradan çıkmak istiyoruz’ diyor. Hatta bazıları evini değerinin altında bile satmayı kabul ediyor. Alıcı tarafında ise daha temkinli bir kesim var. Şimdi insanlar güvenlik öncelikli düşünüyor. Eskiden güzellik ve manzara satardık, şimdi güvenlik ve risk analizini sunmak zorundayız. Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde özellikle bungalov veya ahşap ev taleplerinde de ciddi bir düşüş var. İnsanlar tabiatı seviyor ama can güvenliği söz konusu olduğunda geri adım atıyor” dedi.

BUNGALOVA İLGİ AZALDI

Turizm işletmecileri, yaz sezonunda bungalovlarda da doluluk oranlarının bekledikleri seviyenin altında kaldığını ifade ediyor. Sakarya Sapanca’da bungalov işletmecisi olan Serkan Tanyüce “Pandemiden sonra öyle bir talep patlaması yaşadık ki, neredeyse her hafta doluluk oranlarımız yüzde yüze ulaşıyordu. Son iki yıldır müşterilerimiz ilk olarak fiyatı değil, güvenliği soruyor. Her türlü tedbiri alsanız da insanların zihnindeki o yangın korkusunu silinmiyor. Özellikle aileler çocuklarıyla birlikte gelmeyi eskisi kadar istemiyor. Yangın tehlikesi yüzünden insanların tabiattan uzaklaşması bizi çok üzüyor” dedi.

İlgili Haber Ağaçlar madencilik için mi kesiliyor? Rakamlar muhalefeti yalanlıyor

ESTETİK DEĞİL GÜVENLİK ÖNEMLİ

Yangınların artmasının iklim değişikliği, bilinçsiz tarım uygulamaları, hızlı kentleşme ve bireysel dikkatsizlik gibi birçok karmaşık sebebe dayandığını belirten orman yangınları uzmanı Prof. Dr. Cemal Karaca “Acilen orman içi yapıları ve ormana yakın yerleşimleri kontrol altına alacak yeni ve güçlü mevzuatlar geliştirilmeli. İmar izinleri gözden geçirilmeli, mevcut yapılar için yangın güvenlik standartları zorunlu hâle getirilmeli” dedi. Karaca ayrıca şu uyarılarda da bulundu: Orman içine bungalov yapmak cazip görünebilir ama bu ciddi bir tehlike barındırıyor. Ahşap malzeme kullanılması yangın riskini katlıyor. Bungalov sahipleri yalnızca estetiği değil, güvenliği de düşünmeli.