ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller

Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün ürünleri ve cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi.

ÖTV ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altında olan telefonlar için vergi oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

ÖTV matrahı 4 bin 500 TL’yi aşan ancak 9 bin TL’yi geçmeyen telefonlar için vergi oranı yüzde 40 oldu.

ÖTV matrahı 9 bin TL’nin üzerinde olan en üst segment cihazlar ise yüzde 50 ÖTV oranıyla vergilendirilmeye devam edecek.

Dünya'nın haberine göre Cep telefonlarında değişen ÖTV oranları ile indirime girmesi beklenen modeller belli oldu.

XİAOMİ REDMİ NOTE 13 PRO

Güncel fiyat: 16.400-16.800 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 14.000-15.000 TL

XİAOMİ REDMİ NOTE 12 PRO

Güncel fiyat: 14.300-15.300 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 12.500-13.500 TL

SAMSUNG GALAXY A17

Güncel fiyat: 13.400-15.000 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 11.000-12.000 TL

REALME C61

Güncel fiyat: 6.999 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.000-5.500 TL

OPPO A5 PRO

Güncel fiyat: 14.699 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 13.000-13.500 TL

GENERAL MOBİLE ERA 30

Güncel fiyat: 6.199-7.500 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.000-5.500 TL

REEDER S19 MAX PRO S

Güncel fiyat: 5.700 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 4.500-5.000 TL

POCO M7 PRO

Güncel fiyat: 18.999 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 17.000-18.000 TL

SAMSUNG GALAXY A25

Güncel fiyat: 13.300-13.500 TL

Tahmini indirim sonrası fiyat: 11.000-12.000 TL