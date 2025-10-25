Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller

- Güncelleme:
ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cep telefonlarında ÖTV oranları değişti. Resmi Gazete'de dün yayınlanana kararla, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25; 4 bin 500-9 bin lira olanlar için ise yüzde 40 vergi uygulanacak. Düzenlemenin ardından indirime girmesi beklenen telefonlar da belli oldu. İşte güncel ve tahmini fiyatlar...

Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün ürünleri ve cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi.

ÖTV ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altında olan telefonlar için vergi oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

ÖTV matrahı 4 bin 500 TL’yi aşan ancak 9 bin TL’yi geçmeyen telefonlar için vergi oranı yüzde 40 oldu.

ÖTV matrahı 9 bin TL’nin üzerinde olan en üst segment cihazlar ise yüzde 50 ÖTV oranıyla vergilendirilmeye devam edecek.

Dünya'nın haberine göre Cep telefonlarında değişen ÖTV oranları ile indirime girmesi beklenen modeller belli oldu.

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 1. Resim

XİAOMİ REDMİ NOTE 13 PRO

Güncel fiyat: 16.400-16.800 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 14.000-15.000 TL

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 2. Resim

XİAOMİ REDMİ NOTE 12 PRO

Güncel fiyat: 14.300-15.300 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 12.500-13.500 TL

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 3. Resim

SAMSUNG GALAXY A17

Güncel fiyat: 13.400-15.000 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 11.000-12.000 TL

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 4. Resim

REALME C61

Güncel fiyat: 6.999 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.000-5.500 TL

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 5. Resim

OPPO A5 PRO

Güncel fiyat: 14.699 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 13.000-13.500 TL

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 6. Resim

GENERAL MOBİLE ERA 30

Güncel fiyat: 6.199-7.500 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.000-5.500 TL

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 7. Resim

REEDER S19 MAX PRO S

Güncel fiyat: 5.700 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 4.500-5.000 TL

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 8. Resim

POCO M7 PRO

Güncel fiyat: 18.999 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 17.000-18.000 TL

ÖTV oranları değişti, telefon fiyatları merak edildi! İşte indirime girmesi beklenen modeller - 9. Resim

SAMSUNG GALAXY A25

Güncel fiyat: 13.300-13.500 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 11.000-12.000 TL

