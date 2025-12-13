Asgari ücret pazarlığı yaklaşırken kulislerde konuşulan rakamlar netleşmeye başladı. Gazeteci Barış Yarkadaş ve AK Parti eski milletvekili Ali Turan’ın değerlendirmeleri, 2026 için masadaki olası zam aralığını ve öne çıkan senaryoları ortaya koydu



Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü 2026’da uygulanacak asgari ücrete çevrildi. Art arda gelen kulis bilgileri ve tahminler, rakam aralığını biraz daha netleştirmeye başladı. TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, asgari ücret masasına yansıyan son değerlendirmeleri paylaştı.

Türk-İş’in gündeme gelen yüksek talebinin karşılık bulmasının zor olduğunu vurgulayan Yarkadaş, edindiği izlenimin 27 bin TL bandında yoğunlaştığını söyledi. Yarkadaş’a göre asıl sorun ise rakamdan çok ekonomi yapısı. Üretim maliyetleri düşmeden, tarım ve sanayi dövizle ayakta kalırken yapılan her artışın enflasyonu beslediğine dikkat çekti.

AK PARTİLİ ESKİ VEKİL RAKAM VERDİ Programa katılan AK Parti eski milletvekili Ali Turan da beklentisini dile getirdi. Turan, asgari ücretin 27 bin TL’nin üzerinde olacağını ancak üst sınırın sınırlı kalacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yuvarlama artışlara sıcak bakmadığını belirten Turan, rakamın 27–29 bin TL aralığında, büyük ihtimalle 28 bin 500 TL’nin altında şekilleneceğini söyledi.

Kulislerde konuşulan senaryolara göre zam oranlarına bağlı olası asgari ücret tablosu ise şöyle şekilleniyor: Yüzde 25 zam: 27 bin 630 TL Yüzde 30 zam: 28 bin 735 TL Yüzde 35 zam: 29 bin 800 TL Yüzde 40 zam: 30 bin 950 TL Masadaki rakamlar değişkenliğini korurken, nihai kararın ekonomi yönetiminin enflasyon ve maliyet dengesi üzerinden vereceği mesajlarla netleşmesi bekleniyor.

