Deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesi saat 23.10'da yeniden sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler sonrasında deprem fırtınasının merkezi haline geldi.

İlçe saat 23.10'da yeniden sallandı. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.7 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR

Geçtiğimiz günlerde deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgeyle ilgili değerlendirmelerini şu cümlelerle paylaşmıştı:

"Enerji boşalımının büyük bir kısmı gerçekleşti. Dolayısıyla bu bölgede artık yakın bir gelecekte büyük bir depremin olmaması gerekiyor.

Yaklaşık 4 aylık bir süre içinde, bölgede 23 bin civarında bir deprem aktivitesinden bahsedebiliriz. Son 15-20 gün içinde depremin hem büyüklüğünde hem günlük deprem sayısında bir azalma oldu"

