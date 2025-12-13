İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Artık caydırıcı cezalar geliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak istanbul'un Ümraniye ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen ve güvenliği tehlikeye atan sürücünün yakalandığını duyurdu.

"Gereği yapıldı" diyen Bakan Yerlikaya, "İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atıp, tehlikeli şekilde art arda şerit değiştirerek trafik güvenliğini hiçe sayan M.E.A. isimli sürücü yakalandı" dedi.

"ARTIK CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR"

Paylaşımında sürücünün trafikteki görüntülerine yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari para cezası uygulanıyor. Ehliyeti cebinde kalıyor ve aracını kullanabiliyordu. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Artık caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

