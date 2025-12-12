Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası gözaltına alınan ve önceki gün yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in çocukluk videosu ortaya çıktı. Olayın yankıları sürerken Gülter’in yıllar önce çekilmiş görüntüsü sosyal medyada hızla gündem oldu. Güllü’nün program çekimlerine ara verip anne kızın hasret giderdiği videoda herkes aynı detaya takıldı.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu dahil olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

“HADİ GÖRÜŞÜRÜZ, BAY BAY” DEYİP İTMİŞ

TÜBİTAK tarafından temizlenen güvenlik kamerası ses kayıtları, Güllü’nün boğuşma sonrasında pencereden itilerek hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Kayıtlarda, Gülter’in “Şimdi seni atacağım” ve ardından “Hadi görüşürüz, bay bay” ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Güllü ile kızı Tuğyan’ın seneler önceki videosu viral oldu! İzleyen herkes aynı detaya takıldı

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıkları yönünde bilgi edinildiğini ve güzergah analizlerinin buna göre yapıldığını açıkladı. Güllü’nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan yurt dışına kaçarken valizlerle yakalandı.

“ÜNLÜLER ÇİFTLİĞİ” YILLARINA AİT GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan ünlü sanatçı Güllü’nün, 2004 yılında ATV’de yayınlanan “Ünlüler Çiftliği” adlı yarışma programına katıldığı döneme ait görüntüler yeniden gündem oldu. Güllü’nün o zamanlar küçük bir çocuk olan Tuğyan Ülkem ile yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.

GÜLLÜ VİDEODA “AMAN DİKKAT DÜŞMEDEN” DİYOR

Program çekimleri nedeniyle kızından uzun süre ayrı kalan Güllü’nün, gece saatlerinde izin alarak birkaç saatliğine de olsa kızıyla buluştuğu ve hasret giderdiği anlar ortaya çıktı.

Ayrıca ünlü şarkıcının çocuklarına hassasiyetle yaklaşarak çocukları merdivendeyken “Aman dikkat düşmeden, Allah korusun” gibi ifadeler kullanması özellikle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

O yıllara ait bu görüntüler, Güllü’nün ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Videonun altına kullanıcılar tarafından “Allah evladın da hayırlısını versin” , “Çok da güzel bir çocukmuş yazık etmiş kendine” , “İkisi de pırıl pırıl çocuklarmış” , “O gün bu kötülüğü yaparken hiç mi güzel günlerin aklına gelmedi” yorumları yapıldı.

