Arda Güler ile Haaland'ın görüntüsü olay oldu: Norveçli yıldızın tepkisi çok konuşuldu
Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Manchester City'yi konuk eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in, 1.95'lik dev golcü Erling Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Manchester City'nin Real Madrid'i 2 golle mağlup ettiği karşılaşmaya Arda Güler ile Erling Haaland arasındaki sekans damga vurdu.
Karşılaşmaya yedek başlayan ve 58. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, etkili pasları ve ortalarıyla takımına kalite katsa da mağlubiyete engel olamadı.
City karşısındaki kısa süreli performansıyla eflatun beyazlılarda takdir gören oyunculardan olan Arda Güler'in, Norveçli golcü Erling Haaland ile yaşadığı eşleşme geceye damga vurdu.
Manchester City'nin kullanacağı korner öncesinde Arda Güler'in ceza sahası içinde 1.95 boyundaki Erling Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu.
Erling Haaland'ın, Arda Güler'in çabası karşısında sarılarak gülümsediği anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.