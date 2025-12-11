Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Manchester City'yi konuk eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in, 1.95'lik dev golcü Erling Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Manchester City'nin Real Madrid'i 2 golle mağlup ettiği karşılaşmaya Arda Güler ile Erling Haaland arasındaki sekans damga vurdu.

OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 58. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, etkili pasları ve ortalarıyla takımına kalite katsa da mağlubiyete engel olamadı.

GECEYE DAMGA VURAN AN

City karşısındaki kısa süreli performansıyla eflatun beyazlılarda takdir gören oyunculardan olan Arda Güler'in, Norveçli golcü Erling Haaland ile yaşadığı eşleşme geceye damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Manchester City'nin kullanacağı korner öncesinde Arda Güler'in ceza sahası içinde 1.95 boyundaki Erling Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Arda Güler ile Haaland'ın görüntüsü olay oldu: Norveçli yıldızın tepkisi çok konuşuldu

HAALAND'I TEPKİSİ

Erling Haaland'ın, Arda Güler'in çabası karşısında sarılarak gülümsediği anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

