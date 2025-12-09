Türkiye’nin S-400’leri başka ülkeye devredebileceği iddiaları yeniden gündeme oturdu. Hindistan ihtimali konuşulurken, Ukrayna basını Rusya’nın sistemleri geri almak istediğini yazdı. MSB kaynakları Türkiye Today’e konuştu.

Türkiye’nin S-400’leri başka bir ülkeye devredebileceği iddiaları son haftalarda yeniden ısındı. Bloomberg kaynaklı bir değerlendirmede, Türkiye’nin F-35 programına dönüş umuduyla S-400’leri elinden çıkarabileceği; hatta bu kapsamda Hindistan’ın adının geçtiği ifade edildi.

Bazı analistler, Hindistan’ın zaten Rusya’dan 5,43 milyar dolarlık anlaşma kapsamında üç adet S-400 alayını sipariş etmiş olması nedeniyle potansiyel bir varış noktası olabileceğini dile getirmişti.

Türkiyenin S-400’leri iade edilecek mi? Güvenlik kaynakları açıkladı

S-400’LER TÜRKİYE’DE KALIYOR

Türkiye Today'e konuşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Türkiye’nin S-400’leri hiçbir ülkeye devretme, satma veya elden çıkarma gibi bir gündemi olmadığını söyledi.

Söz konusu iddialar, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın yaptığı bir açıklamanın ardından tırmanmış, Türkiye’nin envanterindeki S-400’lerin geleceği hakkında yeni bir kriz algısı oluşturmuştu.

ABD merkezli haber akışının ardından Hindistan basınında, Türkiye’nin S-400’leri Hindistan’a devredebileceği yönünde haberler yayıldı. Ancak Türkiye ve Hindistan’dan bu iddiaları doğrulayan hiçbir resmi açıklama gelmemişti.

Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin ikinci bataryasının son parçaları, 15 Eylül 2019'da Türkiye'nin Ankara kentindeki Mürted Hava Üssü'ne ulaştı.

Türkiye, 2017’de Rusya ile S-400 hava savunma sistemi için 2,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. İlk teslimatlar Temmuz 2019’da Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne ulaşmış, bu gelişme Türkiye ile ABD arasında sert bir krize yol açmıştı.

Washington, S-400 alımının ardından Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı. Türkiye, F-35 için yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmış olmasına rağmen ABD bu parayı geri vermedi. Bu durum, Avrupa ve ABD’de geniş yankı uyandırdı ve Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlattı.

S-400 TARTIŞMASI HİNDİSTAN'A SIÇRADI

Hindistan basını, ABD açıklamasının hemen ardından Türkiye’nin sistemleri Hindistan’a devredebileceğini yazdı. Güvenlik kaynakları Türkiye Today’e yaptıkları açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını net ifadelerle dile getirdi.

S-400’lerin devrinin gündemde olmadığının altı çizilirken, Türkiye’nin savunma politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Ukrayna basını, Rusya’nın Ukrayna’daki karşı saldırılar nedeniyle hava savunma kapasitesinde ciddi kayıplar yaşadığını yazdı. Hızla eriyen stoklar ve bozulan savunma dengesi nedeniyle Moskova’nın yeni adımlar arayışına girdiği aktarıldı.

İddialara göre Rusya’nın 2017 yılında Türkiye’ye 2,5 milyar dolar karşılığında sattığı S-400 hava savunma sistemlerini geri almak istediği iddia edildi.

