Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile girilen uzmanlık alanlarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edilmeyeceğini duyurdu. Yeni uygulamanın 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Gelişmenin ardından “Diş hekimliğinde doktora kalktı mı?” sorusu da adaylar ve mezunlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DOKTORA KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenci alınmayacağını açıkladı.

Karar YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerin ardından üniversitelere resmi yazıyla iletildi.

2026 DUS SINAVI NE ZAMAN?

2026-DUS 1. Dönem sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. 2026-DUS 2. Dönem sınavı ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 DUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM takvimine göre 2026-DUS 1. Dönem başvuruları 10 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvuru günü 25 Mart 2026 olarak duyuruldu.

2026-DUS 2. Dönem başvuruları ise 16 Eylül 2026’da başlayacak, 24 Eylül 2026’da tamamlanacak. İkinci dönem için geç başvuru günü 1 Ekim 2026 olarak açıklandı.

2026 DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-DUS 1. Dönem sınav sonuçlarının 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi. 2026-DUS 2. Dönem sonuçları ise 26 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

