2026 YKS takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nden (YDT) oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Haziran ayında üç oturum halinde uygulanacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday ise “2026 (TYT-AYT) üniversite sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularına cevap arıyor.

2026 YKS başvuru süreci devam ederken, adaylar sınav tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM’nin duyurduğu takvimi yakından takip ediyor. Peki, 2026 (TYT-AYT) üniversite sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 üniversite sınavı tarihleri...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2026?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te uygulanacak. İkinci oturum AYT 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Aynı gün üçüncü oturum olan YDT ise saat 15.45’te yapılacak.

2026 YKS (TYT-AYT-YDT) BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 YKS başvuru süreci 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30 itibarıyla başladı. ÖSYM duyurusuna göre adaylar başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar yapabilecek. Başvurular 2 Mart 2026 günü saat 23.59’da sona erecek.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı da tanınacak. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 2026 YKS geç başvuruları 10 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 12 Mart 2026 tarihinde saat 23.59’da tamamlanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 2026 YKS başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabileceği gibi bireysel olarak da başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak başvuru yapılabiliyor.

2026 YKS ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları aynı gün erişime açılacak.

