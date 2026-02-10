Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile birlikte bursluluk sınavına ilişkin takvim netleşti. Ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren sınav için başvuru süreci 9 Şubat itibarıyla başladı. Veliler ve öğrenciler, hem sınav tarihini hem de başvuru sırasında istenen evrakları merak ederken ''Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru için gerekli belgeler neler?'' sorusu da gündemde.

2026 İOKBS başvuruları MEB’in internet adresi ve e-Okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. Yurt içindeki öğrenciler için başvuru sürecinde velinin, öğrencinin başvuru koşullarını taşıması halinde okul müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, başvuru için gerekli belgeler neler?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 İOKBS kılavuzuna göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. 100 dakikalık sınav süresince tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere 80 soru yöneltilecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Bursluluk sınavına başvuruda bulunacak öğrenciler için işlemler okul müdürlükleri üzerinden yürütülüyor. Başvuru sırasında öğrenci velisinin kılavuzda yer alan “Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini okul yönetimine teslim etmesi gerekiyor.

2026 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 bursluluk sınavı başvuruları 9 Şubat 2026 tarihinde başladı. Başvuru süreci 11 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr üzerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı öğrenciler de başvurularını sistem üzerinden yapabilecek.

İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.

