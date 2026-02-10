Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kendi atölyelerinde soba üretimi yapan 2 ortak, pelet sobaya yönelik artan yurt içi ve yurt dışı talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor. Firma, Ukrayna-Rusya Savaşı sonucu Avrupa'daki doğal gaz kriziyle pelet sobalara artan ilgi sayesinde Belçika, Fransa ve Sırbistan'ın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki kendi atölyelerinde yaklaşık 4 yıldır soba üretimi yapan Taner Kılıç ile Recep Yılmaz, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Firma sahipleri Kılıç ile Yılmaz, son 5 yılda pelet soba üretimine ağırlık verdiklerini ve tasarımlarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent aldıklarını söyledi.

Talep patladı, sipariş yağdı! Küçük atölyeden Avrupa'ya soba ihracatı yapıyorlar

"7 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşanan doğal gaz sıkıntısının, pelet sobalara olan ilgiyi artırdığını belirten Yılmaz, "Atölyemizde imal edilen pelet sobalarını Belçika, Fransa, Macaristan, Tacikistan ve Sırbistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Şu anda yurt dışı pazarımız, Türkiye pazarına göre daha güçlü. Avrupa, pelet konusunda bizden bir adım önde. Kömür ve odun yerine daha çok elektrikli pelet sobalar tercih ediliyor. Bulgaristan, Sırbistan ve Fransa başta olmak üzere 7 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ayrıca Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına da pelet sobası sattık." dedi.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

İhracat siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını dile getiren Taner Kılıç ise, önümüzdeki yıllarda pelet soba ve pelet yakıtına olan ilginin daha da artacağını ifade etti.

PELET SOBALAR

Talaş, odun ve ağaç atıklarından üretilen peletlerin yakıt olarak kullanıldığı sobalar, çevre dostu yapısı ve kömüre oranla daha az kül bırakması nedeniyle Avrupalı tüketicilerin tercihleri arasında önemli bir yer edindi. Otomatik yükleme ve ateşleme sistemiyle çalışan pelet sobalar, pratik kullanımıyla da dikkat çekiyor.

