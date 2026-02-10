Ankara Batı Adliyesi'nde emanet deposunda görevli memurun kasadan 10 tam, 5 çeyrek altın çaldığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden memur, ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer altınlara dokunmadığını ve geri yerine koyacağını söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından zimmet suçundan tutuklandı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan ve uzun süre gündem olan altın hırsızlığı skandalı sonrası bir haber de Ankara'dan geldi. Batı Adliyesi'nde emanet deposunda görevli memurun kasadan 10 tam, 5 çeyrek altın çaldığı ortaya çıktı. Şüpheli, suçunu ise "İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım" diyerek itiraf etti.

Ankara'da Batı Adliyesi’nde adli emanet bürosu yetkilileri rutin kontrollerde 50 altının bulunduğu poşette, 10 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunu belirledi.

Habertürk'te yer alan habere göre emanet deposundaki hırsızlığın ardından başsavcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ancak altınları kimin çaldığına yönelik bir tespit yapılamadı.

Ankara Batı Adliyesi emanetinde hırsızlık! Memur altınları çaldı, savunması 'pes' dedirtti

"İHTİYACIM KADAR ALDIM" SAVUNMASI

Soruşturmanın genişletilmesiyle adli emanet depolarında görevli personellerin ifadeleri alındı. İfade veren bir memur, altınları kendisinin aldığını itiraf etti. Şüpheli ifadesinde ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer altınlara dokunmadığını söyledi. Şüpheli altınları daha sonra yerine koymak istediğini de belirtti.

TUTUKLANDI

Hakkında idari soruşturma da başlatılan şüpheli memur, çıkarıldığı mahkemece zimmet suçundan tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası