TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine ilişkin süreç, sosyal konut kura çekimiyle eş zamanlı olarak sürüyor. Bu çerçevede Edirne Süloğlu Yeni Mahalle’de yapımı tamamlanan 131 konut için konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. Peki, Edirne TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ kuraları devam ediyor. Bu çerçevede Edirne Süloğlu Yeni Mahalle’de yapımı tamamlanan 2+1 tipinde 97 ve 3+1 tipinde 34 olmak üzere toplam 131 konut için konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kura çekimine ilişkin detayları içeren duyurusunu yayımlayarak hak sahiplerini bilgilendirmişti.

Edirne TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ saat verdi... (Süloğlu hak sahipleri sorgulama)

EDİRNE SÜLOĞLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre, Edirne Süloğlu TOKİ kura sonuçları 10 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kura çekimi saat 14.00'te başlayacak canlı olarak YouTube hesabından yayımlanacak.

Edirne TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ saat verdi... (Süloğlu hak sahipleri sorgulama)



EDİRNE SÜLOĞLU YENİ MAHALLESİ (131 KONUT) PROJESİ KURA DUYURUSU

TOKİ genel bilgilendirme açıklamasında; "Edirne Süloğlu 120 / 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Edirne Süloğlu Yeni Mahallesi 2+1 97 konut ve 3+1 34 konut olmak üzere toplam 131 konut inşa edilmekte olup, başvuruda bulunan 125 adet hak sahibine " Konut Belirleme Kurası" 10 Şubat 2026 tarihinde saat 14:00'de Namık Kemal Mahallesi, 95. Cadde, A/2 Blok, No:2/2 Çankaya, Ankara adresinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer vermişti.



Haberle İlgili Daha Fazlası