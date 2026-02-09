Çinli otomobil devi BYD, ultra hızlı şarj altyapısında çıtayı yükselten Megawatt Flash Charger’larının ötesine geçmeyi planlıyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre, şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil şarj üniteleri, 2.100 kW (2,1 MW) gibi inanılmaz bir maksimum güç kapasitesini işaret ediyor.

Bu iddialar, Çinli sosyal medya paylaşımlarında ve otomotiv forumlarında dolaşan isim etiketi görüntülerine dayanıyor. Ortaya çıkan görseller yeni bir şarj istasyonunun üzerinde “2.100 kW” gibi yüksek bir değer gösteriyor. Bu veriler henüz resmi onay almamış ve BYD tarafından doğrulanmadı. Yani teknik belgeler, güç değerleri ve pazar planları hala sızıntı seviyesinde.

BYD verileri sızdı: 2.100 Kw’lik şarj istasyonu mu geliyor? Dur-Kalk şarj istasyonu

BYD’NİN YÜKSEK HIZLI ŞARJ AĞI

BYD, ilk megawatt sınıfı hızlı şarj sistemini 2025’te kendi Super e-Platform altyapısının parçası olarak resmen duyurmuştu. Bu sistem, 1.000 kW zirve güçle donatılmıştı ve doğru koşullarda 5 dakikada 400 kilometrelik menzil ekleyebileceğini vaat ediyordu.

Bu şarj süreleri bekleme sürelerini bu kadar düşürerek kısa süreli dur-kalk şarj istasyonlarını yaygın hale getirecek.

Yeni sızıntılardaki 2.100 kW değeri, eğer doğrulanırsa bu mevcut ultra hızlı şarj sistemini ciddi biçimde aşacak bir kapasiteye işaret ediyor.



2.100 kW’lık bu sistem iki türlü yorumlanabilir. Birincisi, bu güç tek bir şarj çıkışında kullanılabilir. İkincisi ise birden çok çıkışın “toplam kapasitesini” ifade ediyor olabilir.



Ayrıca EV şarj altyapısı dünyasında 500 kW üzeri teknoloji bile hala gelişme aşamasında. Avrupa ve ABD’de 600–800 kW seviyesinde hızlı şarj prototipleri konuşulurken, BYD’nin 1.000 kW’lık ilk megawatt platformu sektördeki en ileri noktalardan biri olarak kabul ediliyor.

SADECE İSTASYON DEĞİL ARAÇ DA ÖNEMLİ

Bu kadar yüksek güç çok cezbedici olsa da bu gücü kullanabilmek için uygun araç mimarisi de gerekiyor. BYD’nin Tang L ve Han L modelleri, 10C şarj desteği ile 5 dakikada 400 kilometre menzil vaadini sunabiliyor.

Yeni tanıtılan Ocean 8’in sedan ve SUV versiyonlarında da 1000V platformu kullanması bekleniyor. Ayrıca BYD’nin üst seğment markaları Yangwang, Fang Cheng Bao ve Denza’nın 1000V mimariye geçmesi bekleniyor.





