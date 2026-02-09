Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ile İranlı mevkiadaşı Arakçi görüştü! Nükleer müzakereler masada

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

