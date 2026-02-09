Anadolu Ajansı
Bakan Fidan ile İranlı mevkiadaşı Arakçi görüştü! Nükleer müzakereler masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
