Mossad ajanları için tutuklama talebi! MİT paketlemişti
Mossad’a çalıştıkları gerekçesiyle MİT tarafından İstanbul'da yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu'nun tutuklanması talep edildi.
- Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, Mossad'a bilgi aktarımı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Derya'nın, Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini artırdığı ve topladığı bilgileri İsrail servisine aktardığı tespit edildi.
- Derya'nın 2013'ten beri İsrail istihbaratı ile ilişkisinin devam ettiği ve çeşitli kod adlı istihbaratçılarla görüştüğü anlaşıldı.
- İletişimlerini kriptolu bir sistemle kuran Derya'nın, Türkiye ve diğer ülkelerden SIM kartları ve modemler satın alıp bilgilerini aktardığı belirlendi.
- Gözaltına alınan şüpheliler, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bir süredir takip altında olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalanan Derya ve Kerimoğlu'nun sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
MİT tarafından bir süredir takip altında olan şirket sahibi Mehmet Budak Derya, yanında çalışan Veysel Kerimoğlu'nun İsrail istihbarat servisi Mossad'a bilgi aktarımı yaptığı belirlenmişti.
Derya'nın, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini artırdığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirerek topladıkları bilgileri İsrail servisine aktardığı tespit edilmişti.
İsrail istihbaratı ile 2013'te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdüren Derya'nın bu süreçte "Luis, Jesus/Jose, Dr.Roberto/Ricardo, Dan/Dennis, Mark, Elly/Emmy ve Michael" kod adlı birçok istihbaratçı ile çeşitli Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri gerçekleştirdiği anlaşılmıştı.
İsrail servisi ile kriptolu bir haberleşme sistemiyle iletişim kuran Derya'nın, Mossad mensuplarının talimatları doğrultusunda Türkiye ve diğer ülkelerden SIM kartları, internet modem ve router cihazları satın alarak, bunların şifre, seri numarası, üretim ve MAC adresleri gibi bilgilerinin yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını muhataplarına ilettiği belirlenmişti.
Derya'nın Mossad görevlileri ile ocak ayında yaptığı son görüşmede paravan firma için gereken banka hesabının oluşturulması, internet sitesinin tasarlanması ve sosyal medya hesaplarının açılması gibi işlemler ile ortaklık yapılacak firmalara dair araştırmaların ele alındığı tespit edilmişti.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Derya ve Kerimoğlu, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "MONİTUM Faaliyeti" sonucu İstanbul'da 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.