Kadıköy'de alkış alan hareket: Kaleye gitmedi, hakem tebrik etti
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olan Gençlerbirliği'nde 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, yaptığı hareketle sarı lacivertli taraftarlardan alkış aldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta büyük bir fair-play örneği yaşandı.
MERT'İ GÖRÜNCE ATAĞI SONLANDIRDI
Müsabakanın ilk devresinin son anlarında atağa kalkan Gençlerbirliği'nde Oğulcan Ülgün, Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ün yerde yattığını görünce kaleye gitmedi.
TARAFTARLAR ALKIŞLADI
Pozisyonu devam ettirmeyerek yerdeki Mert Müldür'ü gösteren Oğulcan, sarı lacivertli taraftarlardan alkış aldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan da Oğulcan Ülgün'ün yanına giderek oyuncuyu tebrik etti.
