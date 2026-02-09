A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'daki kulüp ziyaretlerine milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ile devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Juventus'un Torino kentindeki tesislerine giden Montella, kulübün sportif direktörü Marco Ottolini, futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, teknik direktör Luciano Spalletti ile ekibi ve A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız'la bir araya geldi.

İtalyan teknik adamın Juventus ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da yer aldı. Üç isim, daha sonra da takımın antrenmanını izledi. Montella, Russo ve Polino, yarın da Inter Kulübünü ziyaret edecek.

