Sivas’ta Sibirya soğuklarının ardından hava sıcaklıklarının artması ve yağmurun etkili olmasıyla eriyen kar suları Kızılırmak’ın su seviyesini yükseltti. Kışın sert geçtiği kentte debisi artan ve yaz aylarında yer yer kuruma noktasına gelen Türkiye’nin en uzun nehri, eriyen karlarla yeniden coştu. Su seviyesi yükselen Kızılırmak havadan görüntülendi.

Sivas'ta Sibirya soğuklarının ardından hava sıcaklıklarının artması, yağmur yağışının etkili olması ve eriyen kar suları birlikte Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas'ta özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye kadar düşerken, son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte kar yağışı yerini yağmur yağışına bıraktı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bölgede biriken karlar hızla erimeye başladı.

Eriyen kar suları, Türkiye'nin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan Kızılırmak'ın debisinin yükselmesine neden oldu.

Yaz aylarında su seviyesinin ciddi oranda düştüğü ve bazı bölgelerde kuruma noktasına geldiği görülen Kızılırmak, eriyen kar suları sayesinde yeniden coştu.

Su seviyesi artan ırmak, dron ile havadan görüntülendi.

