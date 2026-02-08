Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde suların çekilmesiyle karaya oturan kayıklar göldeki kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eber Gölü’nde su seviyesi hızla geriledi. Afyonkarahisar’ın doğa harikası, biyolojik çeşitliliğin kalesi Eber Gölü, iklim krizi ve yanlış sulama politikalarının pençesinde can çekişiyor.

Bir zamanlar üzerinden kuş seslerinin eksik olmadığı, balıkçıların ağlarını umutla attığı masmavi sular çekildi; geriye sadece çatlamış topraklar ve terk edilmiş tekneler kaldı.

Eber Gölü’nde alarm! Sular çekildi, geriye “kayık mezarlığı” kaldı

"KAYIK MEZARLIĞI"

Eskiden metrelerce suyun bulunduğu alanlarda şimdi toz bulutları yükseliyor. Suyun çekilmesiyle birlikte, gölün simgesi olan geleneksel kayıklar suya değil, sertleşmiş toprağa hapsoldu. Gölün kıyı şeridi boyunca dizilen, çürümeye yüz tutmuş onlarca tekne, bölge halkı tarafından "Kayık Mezarlığı" olarak adlandırılmaya başlandı.

