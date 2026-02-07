Yalova’da kura çekimi 7 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Yalova TOKİ kura sonucu canlı yayında noter eşliğinde açıklanıyor. İşte, TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları ve asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova’da kura süreci başladı. Kura kapsamında Yalova Merkez projesinde 900 konut için hak sahipleri belirlenirken, Çiftlikköy projesinde 500 konut sahiplerine kavuşacak. İşte, Yalova TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi...

Yalova TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı başvuranlar tarafından gündeme geldi. Kura işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipliği bilgileri noter onay sürecinden geçiyor. Onay süreci sona erdikten sonra sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor.

YALOVA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yalova TOKİ kura çekimi bittikten sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri proje bazlı olarak TOKİ tarafından duyuruluyor. Noter onay işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak listeler sisteme yansıyor.

Noter sürecinin ardından aynı bilgiler e-Devlet sistemine de yüklenerek hak sahiplerine açıklanıyor. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden asil ya da yedek listede yer alıp almadığını kontrol edebilecekler.

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 YALOVA MERKEZ YALOVA MERKEZ 900/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 900 EMLAK KATILIM BANKASI 07.02.2026 11:00 Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi 2 YALOVA ALTINOVA YALOVA ALTINOVA 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi 3 YALOVA ALTINOVA YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi 4 YALOVA ARMUTLU YALOVA ARMUTLU 95/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 95 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi 5 YALOVA ÇİFTLİKKÖY YALOVA ÇİFTLİKKÖY 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi 6 YALOVA TERMAL YALOVA TERMAL 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi

