Malatya’da eşini tabancayla öldüren Recep Karayiğit, iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı.

Korkunç olay, 24 Eylül 2024 tarihinde meydana gelmişti. Arabadaki boşanma tartışması cinayetle bitmişti.

BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN ÖLDÜRMÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, anlaşmalı boşanma işlemleri için avukatlık bürosuna gitmek üzere yola çıkan çiftin bulunduğu araçta Recep Karayiğit, eşi Nuran Karayiğit’i tabancayla vurmuş, Nuran Karayiğit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Nuran Koçyiğit’i araçta katletmişti! Cani kocanın cezası belli oldu

MAHKEME HÜKMÜ AÇIKLADI

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan sanık Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hâkim karşısına çıktı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, maktul yakınları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık, "kadın eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanırken, mahkeme heyeti tarafların esas hakkındaki son savunmalarını dinledikten sonra hükmünü açıkladı.

Nuran Koçyiğit’i araçta katletmişti! Cani kocanın cezası belli oldu

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme, yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği ve iyi hali gözlemlenmediği gerekçesiyle sanık hakkında takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Sanık Recep Karayiğit, "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı.

Nuran Koçyiğit’i araçta katletmişti! Cani kocanın cezası belli oldu

AVUKATI KONUŞTU

Karar sonrası değerlendirmede bulunan maktul ailesinin avukatı Abdullah Topuz, yargılamanın her aşamasında suçun tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme olduğunu savunduklarını belirterek, "Boşanma sürecinde sanığın maktul eşine yönelik tehdit ve hakaret içeren eylemleri bulunmaktaydı. Bu hususları mahkemeye gerek yazılı gerekse sözlü olarak sunduk. Maktulün bizzat yazdığı boşanma dilekçesi ve şikâyet dilekçesi verilen cezada etkili oldu. Mahkeme, somut deliller doğrultusunda vicdanları bir nebze olsun rahatlatan bir karar verdi" diye konuştu.

Topuz, verilen kararın maktulü geri getirmeyeceğini belirterek, kadın cinayetlerine karşı daha caydırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması temennisinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası