Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb’da promosyon sırasında yapılan kritik bir hata, kripto piyasasını altüst etti. Kullanıcılara 1,37 dolar gönderilmesi gerekirken kişi başı yaklaşık 2 bin Bitcoin aktarılmasıyla toplam hata tutarı 41 milyar doları aştı; tüm müdahalelere rağmen 125 Bitcoin geri alınamadı.

Güney Kore’deki kripto para sektörü, akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Ülkenin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, kullanıcılarına yanlışlıkla 620 bin Bitcoin gönderdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre olay dün 19.00 sıralarında yapılan bir promosyon etkinliği sırasında meydana geldi. Kullanıcılara dağıtılacak ödül miktarını sisteme giren bir çalışan ülkenin resmi para birimi "Won" yerine Bitcoin’in kısaltması olan "BTC"’yi kullandı. Karışıklıktan dolayı 249 kullanıcıya toplam 620 bin Bitcoin transfer edildi.

Yerel haberlere göre Bithumb, bir promosyon kapsamında her müşteriye yaklaşık 2.000 won (1,37 dolar) göndermeyi planlıyordu ancak yanlışlıkla kullanıcı başına yaklaşık 2.000 bitcoin transfer etti. Hatanın toplam bedeli 41 milyar doları aştı.

Hata nedeniyle bazı alıcıların tokenleri satması sonucu bitcoin fiyatlarında kısa süreli “sert dalgalanma” yaşandığını kabul eden Bithumb, durumu beş dakika içinde kontrol altına aldığını da ekledi. Bithumb yönetimi, hatanın fark edilmesinin ardından acil durum prosedürlerini devreye sokarak söz konusu kullanıcıların hesaplarından yapılan para çekme ve transfer işlemlerini durdurdu.

125 BİTCOİN KURTARILAMADI

Firmadan yapılan son açıklamada ise kullanıcılara yanlışlıkla gönderilen 620 bin Bitcoin'in 618 bin 212’sinin olayın ardından anında geri alındığı belirtildi. Kullanıcılar tarafından satışı gerçekleştirilen bin 788 Bitcoin’in yüzde 93’ünün geri toplanarak zararın telafi edildiği aktarılırken, 125 Bitcoin’i geri almaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası