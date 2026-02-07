İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Michael Carrick yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Old Trafford'daki maçı ev sahibi Manchester United, 2-0'lık skorla kazandı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes attı.

Tottenham, 29. dakikada Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

CARRİCK İLE 4'TE 4

Manchester United, Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Teknik Direktör Michael Carrick yönetiminde 4'te 4 yaptı. Manchester United; Manchester City, Arsenal ve Fulham'ı mağlup etmişti.

UNİTED, 4. SIRAYA YERLEŞTİ

Premier Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini alan Manchester United, ligde 44 puana yükseldi ve dördüncü sırada yer aldı. Ligdeki galibiyet hasreti yedi maça yükselen Tottenham ise 29 puanla 14. sırada kaldı.

