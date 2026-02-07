Adana'da bir kişi, kız kardeşi hakkında dedikodu yaptıklarını iddia ettiği 4 eski mesai arkadaşını tabancayla vurdu. Şüpheli kaçmaya çalıştığı sırada çatıda özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Filmleri aratmayan olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. 26 yaşındaki Ü.A., çalıştığı iş yerinden 'Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine ayrıldı. Ancak dedikoduların sonu gelmedi. Bunun üzerine 26 yaşındaki genç, bugün eline aldığı silahla tekstil atölyesinde dehşeti yaşattı. Eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TESLİM OLMAMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI Şüpheli ise, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi.

Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Öte yandan yaralanan 4 kişiden E.G. ile M.C.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

