Benfica'nın UEFA listesi: Jose Mourinho'nun Rafa Silva kararı
Teknik direktörülüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Portekiz ekibinde 32 yaşındaki yıldızla ilgili Şampiyonlar Ligi'ndeki durum netlik kazandı.
Benfica, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Teknik direktör Jose Mourinho, yeni transfer Rafa Silva'yı listeye ekledi.
- Beşiktaş'tan devre arasındaBenfica'ya giden Rafa Silva, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.
- Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid ile karşılaşacak.
- İlk maç 17 Şubat'ta Estadio da Luz'da, rövanş maçı ise 25 Şubat'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Benfica, güncellenmiş kadrosunu UEFA'ya (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği ) bildirdi. Teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferler Rafa Silva ve Sidny'i kadroya dahil etti.
Sakatlıkları bulunmasına rağmen Samuel Soares, Alexander Bah, Richard Ríos, Dodi Lukebakio, Wynder, Nuno Felix ve Joao Veloso da Benfica'nın Devler Ligi kadrosuna kaydedilen isimler arasında yer aldı.
Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu mücadelesinde Real Madrid ile karşılaşacak. İlk maç 17 Şubat'ta Estadio da Luz'da, rövanş mücadelesi 25 Şubat'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.
