Beşiktaş'tan eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva, Estrela maçının 73. dakikasında oyuna girerek sahalara döndü. Portekizli yıldız, tribünlerin bir bölümü tarafından ayakta alkışlanırken, bonservissiz ayrıldığı kulübe bedelle dönmesi nedeniyle bir kesimin yuhalamalarına maruz kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan ayrılan yıldız oyuncu Rafa Silva, yeni takımı Benfica ile ilk maçına çıktı.

Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında oynanan Estrela maçıyla sahalara geri dönen Rafa Silva, 4-0 kazandıkları müsabakanın 73. dakikasında Fredrik Aursnes'in yerine oyuna girdi.

HEM ALKIŞ HEM YUHALAMA

Yaklaşık 2 yıl sonra tekrar Benfica forması giyen Portekizli yıldız, oyuna girerken büyük bir şok yaşadı. Stadyumdaki taraftarların büyük kısmı kendisini ayakta alkışlarken, büyük bir kesim ise yuhaladı.

Benfica'dan Beşiktaş'a bonservissiz bir şekilde transfer olması nedeniyle bir grup taraftar da ıslık çalarak yıldız oyuncuya tepkisini gösterdi.

Rafa Silva

"NEREDE GEREKİYORSA ORADA OYNAYACAK"

Öte yandan, mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'ya sahip çıktı. Silva için "özel ve üst seviye bir oyuncu" olarak tanımlayan Mourinho, yıldız oyuncunun hücum hattında 9 numara, 10 numara veya kanatlarda görev yapabilecek büyük bir taktiksel esnekliğe sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"O buraya yardım etmek için geldi. Sadeliği, alçakgönüllülüğü, Benfica ruhu ve kulübe olan sevgisiyle bize yardım etmek için burada."

RAFA SİLVA, DAHA FAZLA GÖREV ALACAK

Silva'nın Beşiktaş'ta bir süredir tek başına antrenman yapması nedeniyle henüz en iyi seviyesinde olmadığını ve oyun temposunda düşüşler yaşadığını belirten Mourinho, oyuncusunun önümüzdeki hafta Tondela karşısında daha fazla süre alabileceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası