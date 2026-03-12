Kaydet

İstanbul Büyükçekmece ilçesi sahilinde denizin kıyıdan yaklaşık 3 metre çekilmesi bölge sakinlerini ve çevredekileri şaşırtsa da uzmanlar ve yerel halk durumun mevsimsel olduğunu belirtti. Drone ile havadan çekilen görüntülerde kıyı şeridinin belirgin şekilde açığa çıktığı fark edilirken, çevrede yaşayan vatandaşlar her yıl bu dönemlerde benzer gel-git olaylarının yaşandığını dile getirdi. Bölge sakinlerinden Suat Çekiç ve diğer vatandaşlar, bu çekilmenin rutin bir doğa olayı olduğunu, geçmiş yıllarda çok daha geniş alanlarda suyun çekildiğine şahit olduklarını ifade ederek panik yapılacak bir durum olmadığını vurguladılar.

