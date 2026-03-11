Tabiatla bağ kuran sanatçıların eserleri “Rooted: The Garden Within” (Köklü: İçimizdeki Bahçe) sergisiyle Emirgân’daki Şule Gazioğlu Gallery’de bir araya geliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Annette Louise Solakoğlu, Elena Tash, Işık Güner ve Yunus Karma’nın eserlerinin yer aldığı sergide; fotoğraf, botanik resim, heykel ve tekstil gibi farklı disiplinlerden eserler görülebiliyor. Bütün bu eserler doğayı insanın iç dünyasında kök salan bir varlık alanı olarak tekrar düşünme hedefinde buluşuyor.

Annette Louise Solakoğlu ile Işık Güner’in eserleri dikkati çekiyor.

ZAMANSIZ BİR BAHÇE GİBİ

Küratörlüğünü Şule Gazioğlu’nın danışmanlığını ise Ece Balcıoğlu’nun üstlendiği sergi, galeri mekânını âdeta zamansız ve nostaljik bir bahçeye dönüştüren kurgusuyla dikkat çekiyor. Sergilenen eserler asıl sanatın tabiatta olduğunu gözler önüne seriyor.

Sergide, ödüllü fotoğraf sanatçısı Annette Louise Solakoğlu’nun İstanbul bahçelerine odaklanan fotoğrafları dikkat çekiyor. Solakoğlu, Botanica serisiyle ise bitkilerin insanı büyüleyen katmanlı güzelliğini gözler önüne seriyor.

Çağdaş botanik sanatının uluslararası alanda tanınan isimlerinden Işık Güner’in eserleri de serginin çarpıcı çalışmaları arasında.

Sanatçının “Türkiye Süsenleri”, 2025 Japonya yolculuğunda geliştirilen “Zambaklar” serisi ve el değmemiş habitatlarda üretilmiş yeni işleri, izleyiciye doğanın titiz bir gözlemle kaydedilmiş yönlerini sunuyor.

Sergide 28 yılı aşkın süredir çiçek tasarımları yapan Yunus Karma Kintsugi felsefesinden ilham alarak geçmişte farklı bir işlev üstlenmiş olan küplerle şoklanmış gerçek yosunları bir araya getirdiği “Kintsugi Yosun Heykel” adlı koleksiyonuyla, tekstil tasarımcısı Elena Tash da tabiatın ritimlerini yansıtan üretimiyle yer alıyor.

İstanbul’dan Londra’ya uzanacak sergi, 19 Mart tarihine kadar Şule Gazioğlu Gallery’de açık kalacak.

