Müstafi Tümamiral Yaycı, İran bahanesiyle Avrupa ülkelerinin Kıbrıs’taki askerî varlıklarını arttırdığını belirterek “Kıbrıs merkezli bir jeopolitik ve askerî oyun tezgâhlanmakta. Bu yığınak, sahada Türkiye ve KKTC’ye yönelik bir saldırı hazırlığının göstergesi. İstenen şey Türksüz bir Kıbrıs ve Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz’dir” dedi.

YEŞİM ERASLAN - İran’ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki (GKRY) İngiltere üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlemesinin ardından Avrupa ülkeleri bölgeye savaş gemileri gönderirken Türkiye de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) altı adet F-16 savaş uçağını ve hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

Gelişmeleri gazetemize değerlendiren müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, GKRY’nin sorumsuz davranışlarının Ada’yı hedef hâline getirdiğini, KKTC’deki Türk halkının güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Yaycı, “1960 garantörlük anlaşmalarına aykırı olarak GKRY’de ABD, İsrail ve Fransa’ya üsler vermiş olması ve bu üslerden de İran’a ve Orta Doğu’ya çeşitli saldırılar gerçekleştiriliyor olması Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmalarına da aykırı bir harekettir. Bu adımlar KKTC’yi tehlikeye atılmıştır. Durumdan yararlanmak isteyen başta Yunanistan olmak üzere birtakım devletler, Kıbrıs adasında varlıklarını artırmaya sözde İran’a karşı GKRY’yi hatta adayı koruyacağız bahanesiyle adada askerî varlıklarını Türkiye’ye karşı artırmaktadır” dedi.

Cihat Yaycı

TÜRKSÜZ BİR KIBRIS İSTENİYOR

Rum Kesimi’nin ABD, Fransa, İsrail, İngiltere, Ermenistan ve Hindistan ile savunma iş birliği anlaşmaları imzalamasının bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yaycı, atılan adımlar karşısında Türkiye’nin de gereken cevabı verdiğini kaydetti.

Türkiye’nin İncirlik Hava Üssünde F-16’lar, tanker uçaklar olmasına rağmen Yunanistan’ın 4 F-16’sına karşılık, 6 F-16 uçağın KKTC’de konuşlandırdığına dikkati çeken Yaycı, şunları söyledi:

Türkiye gerekli tedbirleri ve gerekli cevapları zamanında vermektedir. KKTC’de bulunan barış kuvvetlerimiz bunların hepsine cevap verecek niteliktedir. Füzelerden korunmak isteyen Rum halkı bile KKTC’ye geçerek güvenliğini sağlamaya çalıştığı görülüyor. Durumdan istifade edilerek KKTC ve Türkiye hedefe alınmakta, uygun bir konjonktürde bu yığınağın, sahada Türkiye ve KKTC yönelik bir saldırı hazırlığının göstergesi olabileceğini akılda tutmak lazımdır. Kıbrıs merkezli bir jeopolitik ve askerî oyun tezgâhlanmaktadır. Bu kadar yığınağın asıl amacının Türkiye’ye karşı bir hazırlık olduğunu düşünmemek saflık olacaktır. Terör örgütleri, Türkiye düşmanları hepsi adada toplanmakta ve hedef olarak göstermekte. İstenen şey Türksüz bir Kıbrıs ve Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz’dir.

