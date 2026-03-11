David Noble, 20 yıl önce ABD’li eşi Sandra ile şehadet getirerek Müslüman oldu. Birlikte umre hayali kuran David, eşini kaybedince ona verdiği sözü tutarak umreye gitti.

ABD’li David Noble, İslam diniyle, Müslüman olan üvey oğlu yönetmen Mustafa Davis aracılığıyla 2007 yılında tanıştığını belirterek, “Oğlum yaklaşık 16 yaşındayken bir süreliğine evden ayrıldı ve geri döndüğünde bana bir hediye getirdi. Bana İslam’ı hediye etti” açıklamasında bulundu. Üvey oğlu Mustafa Davis’in kendisini umreye gitmek için de teşvik ettiğini söyleşen Noble,, “Oğlum bana, ‘Kolay bir yürüyüş değil baba’ dedi. Ben de ona, hayat zaten kolay değil, yapalım gitsin dedim ve bunu yaptığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

David Noble, umre ziyaretine ilişkin ise,“Kâbe, düşündüğümden çok daha büyüktü ve hayal edebileceğimden çok daha güzeldi” şeklinde konuştu. Amerikalı Müslüman film yapımcısı Mustafa Davis de, üvey babasının bu yolculuğunu “In her Name” (Onun Adına) isimli bir belgesel hâline getirdiğini sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası