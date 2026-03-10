BM müfettişi Scott Ritter, İran'ın hipersonik füzelerle düzenlediği operasyonda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in konutunun doğrudan isabet aldığını ve bakanın ağır yaralandığını öne sürdü.

ABD, İran ve İsrail arasındaki savaşın 11.gününde ABD istihbarat subayı ve BM'nin eski silah müfettişi Scott Ritter, İran füzelerinin İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in evini vurduğunu ve bakanın ağır yaralandığını öne sürdü.

Rusya merkezli Sanchez Effect programında konuşan Scott Ritter, İran’ın yürüttüğü operasyonun sadece askeri hedefleri değil, İsrail yönetim kademesine yönelik "sembolik bir yıkımı" da amaçladığını belirtti. Ritter’ın iddiasına göre Ben-Gvir saldırısı, Başbakan Netanyahu’nun evini hedef alan ve kardeşi Iddo Netanyahu’nun ölümüyle sonuçlandığı öne sürülen çok daha kapsamlı bir "dekapitasyon" (yönetimi etkisiz bırakma) harekatının parçası.

İsrailli Bakan Ben Gvir öldürüldü mü? BM müfettişi Scott Ritter’dan infaz iddiası!

"TRAFİK KAZASI HABERLERİ ÖRTBAS OPERASYONU"

Ritter, İsrail medyasında ve sosyal mecralarda yer alan "Ben-Gvir trafik kazası geçirdi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Eski müfettiş, bu haberlerin İran saldırısının getirdiği etkiyi gizlemek ve kamuoyundaki paniği yatıştırmak amacıyla İsrail hükümeti tarafından kurgulanan bir "örtbas operasyonu" olduğunu iddia etti.

"HİPERSONİK FÜZELER SAVUNMAYI KÖR ETTİ"

İran ABD üslerine Fettah-2 hipersonik füzesiyle saldırı düzenliyor.

Devrim Muhafızları 2022 yılında 13 Mach (yaklaşık 16.000 km/saat) hıza ulaşabildiği iddia edilen Fettah 1 isimli bir başka füzeyi tanıtmıştı.

Füzelerin elektronik harp taktikleriyle İsrail ve ABD savunma sistemlerini "kör ve sağır" bıraktığını açıklayan Ritter, bu sayede korunaklı bölgelerde İsrailli yetkilileri etkisiz hale getirdiğini iletti.

DOĞRULUK KONTROLÜ: BAKAN ITAMAR BEN-GVİR ÖLDÜ MÜ?

İddiaların aksine, İsrail hükümeti veya savunma kuvvetlerinden Ben-Gvir'in konutuna yönelik bir saldırı teyit edilmedi.

Bakanın evinin yandığını gösteren görüntülerin aslında yıllar önce Amerika'nın New Jersey eyaletinde çekilen bir yangın videosu olduğu tespit edildi.

Ayrıca Ben-Gvir'in 9 Mart 2026 tarihinde bakanlık görevlerini normal bir şekilde sürdürdüğü ve resmi atamalar yaptığı görülüyor.

Dün İsrailli Bakan Batı Kudüs ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te 300 binden fazla İsraillinin bireysel silah ruhsatına başvuru yapmasını kolaylaştıran kararı onaylamıştı.

ARABA KAZASI MI FÜZE SALDIRISI MI?

Scott Ritter’ın sarsıcı iddiaları, beraberinde büyük bir dezenformasyon tartışmasını da getirdi. Tel Aviv koridorlarında yayılan "suikast" iddiaları, bakanın geçmişte yaşadığı gerçek bir olayla karıştırılarak daha da karmaşık hale getiriliyor.

Nisan 2024'te Ramla yakınlarında, kırmızı ışıkta geçerek ciddi bir trafik kazası yapan Ben-Gvir, kaburga kırığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Bugün sosyal medyada paylaşılan "yaralı bakan" fotoğraflarının ve "kaza" haberlerinin bir kısmının, aslında iki yıl önceki bu olaya ait görüntülerden oluşmakta.

