Antalya son dakika bir depremle sallandı. Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de meydana gelen deprem, Antalya ve ilçelerinde hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında saat 14.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya Körfezi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 40 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manavgat ilçesi açıklarındaki 4,1'lik korkutan deprem, Antalya ve ilçelerinde hissedildi.

