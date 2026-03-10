Ozan Kabak'ın sözleşmesinde özel madde: Eski kulübüne para kazandıracak
Galatasaray'dan 11 milyon euroya Stuttgart'a giden Okan Kabak, 2022 yılından bu yana Hoffenheim forması giyiyor. Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek için mücadele eden mili futbolcu, hedefe ulaşırsa eski takımının da yüzünü güldürecek.
- Ozan Kabak, 2022 yılında Hoffenheim'a transfer oldu.
- Kabak'ın transferi sırasında yapılan anlaşmada, 'Hoffenheim'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda Schalke 04'e 1 milyon euro bonus ödeneceği' maddesi bulunuyor.
- Bundesliga'da ilk 4 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor. Hoffenheim, 49 puanla 3'üncü sırada.
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 18 yaşında Avrupa kariyerine adım atmış; Stuttgart, Liverpool, Norwich City ve Schalke 04 forması giydikten sonra 2022 yılında Hoffenheim'a transfer olmuştu. Uzun süreli sakatlığını atlatan 25 yaşındaki stoper, Bundesliga ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor.
25 MAÇTA 49 PUAN
Alman kulübü, Bundesliga'da bitime 9 hafta kala 49 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 17 maçta 4 gol atan Ozan Kabak da takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. Ligde 25'inci hafta sonunda ortay çıkan başarılı tablo, sadece Hoffenheim'a değil, milli futbolcunun eski takımı Schalke 04'e de yarayacak.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ' MADDESİ
İki kulüp arasında Ozan Kabak'ın 2022 yılındaki transferi sırasında yapılan anlaşmada "Hoffenheim, sözleşme süresi boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa Schalke 04, 1 milyon euro bonus ödemesi alır" maddesi bulunuyor.
DEVLER LİGİ'NE 4 TAKIM
Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonunda bitiyor. Ancak bu durum, anlaşmadaki bonus maddesini olumsuz etkilemiyor. Bundesliga'da ilk 4 takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor.