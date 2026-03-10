Galatasaray'dan 11 milyon euroya Stuttgart'a giden Okan Kabak, 2022 yılından bu yana Hoffenheim forması giyiyor. Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek için mücadele eden mili futbolcu, hedefe ulaşırsa eski takımının da yüzünü güldürecek.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 18 yaşında Avrupa kariyerine adım atmış; Stuttgart, Liverpool, Norwich City ve Schalke 04 forması giydikten sonra 2022 yılında Hoffenheim'a transfer olmuştu. Uzun süreli sakatlığını atlatan 25 yaşındaki stoper, Bundesliga ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor.

25 MAÇTA 49 PUAN

Alman kulübü, Bundesliga'da bitime 9 hafta kala 49 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 17 maçta 4 gol atan Ozan Kabak da takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. Ligde 25'inci hafta sonunda ortay çıkan başarılı tablo, sadece Hoffenheim'a değil, milli futbolcunun eski takımı Schalke 04'e de yarayacak.

Ozan Kabak, 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp, Stuttgart'a transfer olmuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ' MADDESİ

İki kulüp arasında Ozan Kabak'ın 2022 yılındaki transferi sırasında yapılan anlaşmada "Hoffenheim, sözleşme süresi boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa Schalke 04, 1 milyon euro bonus ödemesi alır" maddesi bulunuyor.

Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

DEVLER LİGİ'NE 4 TAKIM

Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonunda bitiyor. Ancak bu durum, anlaşmadaki bonus maddesini olumsuz etkilemiyor. Bundesliga'da ilk 4 takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor.

