Yeditepe Üniversitesi'nde Müslüman öğrencilere baskı uygulandığı iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Öğrenci ve mezunların iddiaları üzerine üniversite yönetiminden de bir açıklama geldi.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Müslüman öğrencilere baskı uygulandığı iddiası gündem oldu. Konu sosyal medyada büyürken bazı öğrenci ve mezunlar, okulun iftar programına izin vermediğini duyurdu.

'28 ŞUBAT' ZİHNİYETİ İDDİASI

Okul yönetiminin '28 Şubat' zihniyetini sürdürdüğünü iddia eden şahıslar, Müslüman oldukları ve ibadetlerini yerine getirdikleri için zorluklar yaşadıklarını belirtti. Bir mezun ise kampüste bir mescidin bulunduğunu ve bunun en ücra yerde olduğunu, cuma namazı vakitlerine ise ders konulduğunu öne sürdü.

Öğrenciler ayrıca üniversite içerisinde İmamoğlu'na destek ve LGBT mitinglerine izin verildiğini ancak Gazze programlarına müsaade edilmediğini aktardı.

ÜNİVERSİTEDEN İLK AÇIKLAMA

İddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Yeditepe'den açıklama geldi. İddiaların reddedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öğrencilerimizin İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Temel İlkemizdir. Son günlerde bazı mecralarda Yeditepe Üniversitesi hakkında yer alan ve "dindar öğrencilere baskı" iddiasını içeren haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her yıl Ramazan ayında düzenlendiği gibi bu yıl da Rektörlüğümüz, akademik-idari çalışanlarımız ve öğrencilerimizin katılımıyla 9 Mart 2026 tarihinde kampüsümüzde iftar yemeği gerçekleştirilmiştir.

"HİÇBİR ÖĞRENCİYE BASKI UYGULANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Buna rağmen öğrencimiz olmayan bir grup tarafından asılsız iddialarda bulunulmuştur. Bu iddiaları ortaya atan kişiler, öğrencilerimiz dışındaki kişilerin de iftar yemeğine katılmasını hedefleyen ayrı bir organizasyon talep etmişlerdir. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana milletimizin kanunlarına, kurallarına, milli ve dini değerlerine bağlı ve saygılı çoğulcu bir üniversite olmuştur.

Öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebildiği ve inançlarını serbestçe yaşayabildiği bir akademik ortamı korumak temel ilkelerimiz arasındadır. Üniversitemizde hiçbir öğrenciye inancı, düşüncesi veya hayat biçimi nedeniyle baskı uygulanması söz konusu değildir. Kampüs hayatı akademik özgürlük, karşılıklı saygı ve çoğulculuk ilkeleri üzerine kuruludur.

"İBADETLERİNİ ÖZGÜRCE YERİNE GETİREBİLİYORLAR"

Bazı mecralarda dile getirilen "dindar öğrencilere baskı" iddiası gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamakla beraber üniversitemizin uygulamalarını çarpıtan ve kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan, asılsız ve kabul edilemez bir iftiradır. Kampüsümüzde ve yurtlarımızda mescit ve ibadet alanları bulunmakta olup öğrencilerimiz Cuma namazı da dahil olmak üzere tüm ibadetlerini özgürce yerine getirebilmektedir.

Üniversitemizde her gün öğrencilerimize hem iftar hem sahur yemeği çıkarılmaktadır ve öğrencilerimizin Ramazan ayı süresince kendi aralarında iftar yemekleri düzenlemeleri önünde herhangi bir engel söz konusu değildir. Kurulduğu günden bu yana üniversitemizde hoşgörüye dayalı, barışçıl, huzurlu, güvenli, saygılı ve sakin bir ortam bulunmaktadır. Hakkımızda ortaya atılan asılsız iddialar huzur bozma maksatlı olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarılarını, düşünce özgürlüklerini ve bireysel haklarını koruyan özgür ve saygılı bir kampüs ortamını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

