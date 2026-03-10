Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklikler araçlarda kullanılan elektronik cihazlar ve plaka standartlarıyla ilgili yeni tartışmaları beraberinde getirdi. 27 Şubat 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrasında araç içi multimedya sistemleri, ses sistemleri ve APP plaka konusu sürücülerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Araç kamerası yasaklandı mı, arabada multimedya ekran yasak mı? İşte detaylar...

2026 trafik cezaları kapsamında birçok yeni düzenleme de beraberinde geldi. Yeni düzenlemelerde sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek cihazlara karşı yaptırımların artırıldığı bildirildi. Araçlarda yönetmeliklere uygun olmayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması halinde sürücülere ciddi para cezaları uygulanacak. Peki, araç kamerası yasaklandı mı, arabada multimedya ekran yasak mı?

ARAÇ KAMERASI YASAKLANDI MI?

2026 yılında Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler sonrası araçlarda kullanılan elektronik cihazlar yeniden gündeme geldi. Yaptırımlar sürücünün dikkatini dağıtabilecek veya görüş alanını etkileyebilecek cihazlara yönelik olacak.

Araç kameralarının yasaklandığı doğrudan belirtilmezken cihazların sürücünün görüş alanını kapatması ya da sürüş güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanılması durumunda denetimlerde sorun yaşanabileceği ifade edildi. Bu nedenle araç kamerası kullanımında cihazın konumu ve sürüş güvenliğine etkisi cezai işlemleri de etkileyecek.

ARABADA MULTİMEDYA EKRAN YASAK MI?

Uzmanlara göre aracın kendi teybinin yerine uygun şekilde monte edilen multimedya ekranlarının kullanımı yasak kapsamında değerlendirilmiyor. Bluetooth bağlantısı, navigasyon ve geri görüş kamerası gibi sistemler günümüzde birçok araçta standart olarak bulunduğu için sürüş güvenliğini tehlikeye sokmadıkça cezaya tabi olmayacak.

Ancak torpido üzerine sonradan takılan ve sürücünün görüş alanını etkileyebilecek büyüklükteki ekranlar trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği için denetimlerde sorun yaşanabilecek.

CARPLAY VE ANDROID AUTO YASAK MI?

Apple CarPlay ve Android Auto gibi sistemler yeni düzenleme kapsamında yasaklanmadı. Navigasyon kullanımı, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi işlevler sunan bu tip teknolojiler araçlarda kullanılabiliyor.

Fakat sürüş sırasında video izlemek veya sürücünün dikkatini dağıtabilecek uygulamaların kullanılması trafik kurallarına aykırı kabul edilecek.

ARAÇ SES SİSTEMİ YASAK MI?

Trafik mevzuatına göre araçlarda yapılan teknik değişikliklerin belirli kurallara uygun olması gerekiyor. Ses sistemlerinin tamamen yasaklanması söz konusu değilken çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek ses çıkaran veya araç üzerinde mevzuata aykırı değişikliklere neden olan sistemler ceza kapsamında değerlendirilecek.

Araçlarda yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması halinde sürücülere idari para cezası uygulanacak, hatta bazı durumlarda araçların trafikten men edilmesi de söz konusu olacak.

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını, şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira, bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

