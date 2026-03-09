Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen plakalar, standart ölçülerden farklı olarak üretilen ve yetkili kuruluşlar tarafından basılmayan plakaları ifade ediyor. Yeni düzenlemeler ile beraber getirilen güvenlik önlemleri sonrası ''Plakada karekod mecburi mi, APP plaka muayeneden geçer mi?'' soruları da gündeme geldi.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda standart dışı plaka kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar getirildi. APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere yüksek miktarda idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca sürücü belgelerine geçici süreyle el konulması ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da söz konusu olacak. Peki, plakada karekod mecburi mi, APP plaka muayeneden geçer mi?

Plakada karekod mecburi mi, APP plaka muayeneden geçer mi? İşte yeni düzenleme detayları

PLAKADA KAREKOD MECBURİ Mİ?

1 Ocak 2024 itibarıyla araç plakalarına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. İlk kez tescil edilen araçlarda ve yeniden plaka basılan araçlarda karekod (QR kod) ve plaka tanım numarası bulunması zorunlu hale getirildi. Plakaların takibini kolaylaştırmak ve sahte plaka kullanımının önüne geçmek için uygulama yürürlüğe kondu.

APP PLAKA MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

TÜVTÜRK yetkili kuruluş tarafından basılmayan ve resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakaların hukuken geçersiz sayıldığını duyurdu. Plakalarda yazıların silik, bold veya italik şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağından aracın muayeneden geçemeyeceği belirtildi.

PLAKAMDA VİDA VAR, MUAYENEDEN GEÇER MİYİM?

Araç plakalarının yönetmelikte belirtilen şekilde araca takılması gerekiyor. Plaka üzerindeki harf ve rakamları kapatan ya da görünümünü bozan vidalar muayenede sorun oluşturabiliyor. Bu durumda plaka ağır kusur olarak değerlendirilip değiştirilmesi istenebiliyor.

ARAÇ ÜZERİNDE PLAKA YOK MUAYENEYE ENGEL MİDİR?

Araç üzerinde plakanın bulunmaması muayenede ağır kusur sayılıyor. Bu nedenle plakası olmayan araçlar muayeneden geçemiyor. Ancak yeni tescil, nakil veya benzeri özel durumlarda gerekli belgeler ibraz edildiğinde farklı değerlendirme yapılabiliyor.

