Endonezya’nın en aktif yanardağlarından biri olan Marapi Dağı, sabah saatlerinde yeniden faaliyete geçerek patladı. Yanardağdan yükselen yoğun gri kül bulutu yaklaşık 1,6 kilometre yüksekliğe ulaştı. Rüzgarın etkisiyle doğuya doğru sürüklenen kül bulutu çevre bölgelerde endişeye yol açarken yetkililer, kül yağışı ihtimaline karşı bölge halkını uyardı.

Endonezya'nın en aktif yanardağı olan Marapi Dağı, bugün faaliyete geçerek patladı. Yanardağ zirvesinden yaklaşık 1.6 kilometre yüksekliğe yoğun gri kül savururken rüzgarın etkisiyle kül bulutunun doğuya doğru hareket ettiği gözlemlendi.

Antara Haber Ajansı'nın haberine göre patlama, maksimum 30 milimetre genlik ve yaklaşık 33 saniye süren sismik hareketle kaydedildi. Gözlem istasyonu yetkilisi Bilal Allegra Munbaits, kül sütununun kalın ve gri renkte olduğunu, rüzgarla birlikte doğuya doğru ilerlediğini açıkladı.

2 bin 891 metre yüksekliğindeki yanardağ için 2. seviye alarm seviyesi korunurken, Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi'nden yetkililer, özellikle yağışlı dönemlerde nehir yataklarında oluşabilecek soğuk lav akıntılarına karşı uyarıda bulundu. Yetkililer, kül yağışı ihtimaline karşı bölge halkına solunum yollarını korumak amacıyla maske kullanmalarını tavsiye etti.

2.891 metre (yaklaşık 9.500 fit) yüksekliğe sahip Marapi Yanardağı, Sumatra adasında yer almaktadır. Yetkililer uzun zamandır bölge sakinlerinin ve turistlerin kraterin 3 kilometre (1,8 mil) yarıçapındaki alana girmesini yasaklamıştır. Sumatra adasında yer alan Marapi, Endonezya'nın yoğun sismik ve volkanik faaliyetlerin yaşandığı "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ülke yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası