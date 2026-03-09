İran’ın Minab kentinde 168 çocuğun hayatını kaybettiği Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na düzenlenen saldırıya ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. The New York Times’ın askeri uzmanlar ile yürüttüğü detaylı incelemesine göre, okul ABD ordusunun envanterinde bulunan Tomahawk seyir füzesiyle hedef alındı. Söz konusu görüntüler, Donald Trump’ın “saldırı İran’a ait” iddiasını çürüterek dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İran’ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na 28 Şubat’ta düzenlenen saldırıda 168’i çocuk olmak üzere 175 kişi hayatını kaybetmişti. ABD basını tarafından servis edilen yeni görüntülerde, ABD ordusunun envanterinde bulunan Tomahawk seyir füzesinin okulu vurduğu görüldü.

Trump’ın iddiasını çürüten video! İran’daki okul saldırısının yeni görüntüleri çıktı: Böyle saldırmışlar

SALDIRILAR EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİ

Okul saldırısını kapsamlı şekilde inceleyen New York Times, bu süreçte silah uzmanları ve eski donanma patlayıcı imha görevlileriyle çalıştı. Analiz edilen görüntülerde, bir füzenin ilkokulun hemen yanındaki Devrim Muhafızları'na ait deniz üssündeki tıbbi bir kliniği vurduğu görülüyor. Kamera hareket ettiğinde ise okulun bulunduğu alandan yoğun toz ve duman bulutlarının yükseldiği fark ediliyor. Times’ın analizine göre, okul ve deniz üssüne yapılan saldırılar eş zamanlı gerçekleşti; füze önce tıp kliniği olarak kullanılan üssü vurdu, ardından okul çevresinde büyük hasara yol açtı.

Trump’ın iddiasını çürüten video! İran’daki okul saldırısının yeni görüntüleri çıktı: Böyle saldırmışlar

TOMAHAWK FÜZESİ OLDUĞU DOĞRULANDI

NYT’ın analizinde söz konusu füzenin yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve bin mil menzile sahip olan bir Tomahawk seyir füzesi olduğu ifade edildi. ABD’li eski askeri uzman Trevor Ball ve güvenlik ajansı Chiron Resources direktörü Chris Cobb-Smith, videoda görülen füzelerin Tomahawk olduğunu doğruladı.

TRUMP VE HEGSETH İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Saldırının ardından Başkan Donald Trump, ABD’nin okulu vurduğu iddialarını reddederek, saldırının İran’a ait hatalı mühimmat sonucu gerçekleştiğini öne sürmüştü. Savunma Bakanı Pete Hegseth de sivilleri hedef alan tarafın İran olduğunu iddia etmişti. Ancak yeni video ve uydu görüntüleri, okulun ve üssün vurulma zamanlamasının ABD operasyonlarıyla örtüştüğünü ortaya koyuyor.

Trump’ın iddiasını çürüten video! İran’daki okul saldırısının yeni görüntüleri çıktı: Böyle saldırmışlar

General Dan Caine de yaptığı basın açıklamasında Tomahawk füzelerinin savaşın ilk saatlerinde hava saldırılarında görev aldığını doğrulamıştı.

ABD Donanması ve Pentagon kaynaklarına göre, Tomahawk füzeleri yaklaşık bin mil menzile sahip, son derece isabetli güdümlü füzeler. USS Abraham Lincoln taarruz grubu tarafından fırlatılan füzeler, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Minab bölgesinde hava ve deniz operasyonları sırasında kullanıldı.

Ortaya çıkan görüntü ve analizler, ABD’nin saldırıya doğrudan karıştığı iddialarını güçlendirirken, Trump yönetimi ile Pentagon’un açıklamalarıyla çelişiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası