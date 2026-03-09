Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde bir insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim bulundu. İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metrelik alan emniyete alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Halk Plajı’nda parçalanmış vaziyette, üzerinde pervanesi bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi. S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

400 METRELİK ALAN EMNİYETE ALINDI

Plajda, güvenlik amaçlı 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak emniyete alındı. Ekipler, bölgede incelemelerine ve çalışmalarına devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası