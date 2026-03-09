6 Şubat depreminde Gaziantep'te yıkılan binada tüm ailesini kaybeden Fatih Karaca, izini süremediği 13 yaşındaki kızı İrem Karaca için bir umut taşıdı. Soruşturma derinleştirilirken küçük kızın annesi sanılarak Adana'da defnedildiği, İslahiye ilçesinde kimsesiz olarak defnedilen cenazenin ise anneye ait olduğu tespit edildi. Baba Fatih Karaca'nın kayıp kızı için umutlu bekleyişi ise acıyla son buldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep İslahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı da yıkıldı. Apartmandaki çok sayıda kişi hayatını kaybederken o esnada çalışan ve evde bulunmayan Fatih Karaca da tüm ailesini kaybetti.

SADECE 13 YAŞINDAKİ KIZINI BULAMADI

Depremde eşi Duygu (41) ile çocukları Adile Nur (17), Mehmet (16), Sıla (16), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam'ı (66) kaybeden Karaca'nın 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'dan ise depremden sonra bir ize rastlanmadı.

Depremde tüm ailesini kaybetmişti! Kayıp kızıyla ilgili gelen haber onu bir kez daha yıktı

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMAYAN CENAZE BULUNDU

Yıllardır kızı İrem Karaca'nın hayatta olduğu hayaliyle aramadık yer bırakmayan ve kızı için şiirler yazarak sosyal medyada paylaşan, kızının bazı yerlerde görüldüğüne dair ifadelerle umudu artan baba Fatih Karaca'nın şikayetleri doğrultusunda İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma çerçevesinde aynı apartmanda hayatını kaybedenler tek tek tespit edilerek kimlik tespiti yapılamayan bir cenazenin olduğu belirlendi.

ANNE KIZIN CENAZELERİ KARIŞMIŞ

İslahiye mezarlığındaki kabir açılarak meçhul kadın olarak defnedilen cenaze ile Adana mezarlığındaki kabirler açılarak diğer cenazelerde incelemeler ve DNA testleri yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda İslahiye mezarlığında kimsesiz meçhul kadın olarak defnedilen cenazenin Fatih Karaca'nın eşi Duygu Karaca'ya ait olduğu, Duygu Karaca olarak Adana'da defnedildiği tespit edilen cenazenin ise 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'ya ait olduğu belirlendi.

Yaşadığı acıyı ve kayıp olarak bildiği kızı İrem Karaca için taşıdığı umudu felaketin 3'üncü yıl dönümünde ailesinin mezarı başında anlatan Fatih Karaca'nın umutlu bekleyişi acıyla son buldu. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 1 yıl süren titiz çalışması sonucu konu netliğe kavuşurken, depremzede Fatih Karaca'nın acısı bir kez daha tazelendi.

