DIŞ HABERLER SERVİSİ
BAE ve Kuveyt’te askeri helikopterler peş peşe düştü! Çok sayıda ölü var
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’te görev uçuşu yapan askeri helikopterler, teknik arıza sonucu düştü. Her iki ülkeden gelen açıklamalara göre, kazalarda toplam 4 asker hayatını kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) askeri bir helikopter, görev uçuşu sırasında kaza yaptı.
BAE Savunma Bakanlığı, helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü ve olayda 2 askerin öldüğünü duyurdu.
Kazanın meydana geldiği bölgede teknik inceleme çalışmaları yoğunlaştı.
KUVEYT’TE PEŞ PEŞE KAZA
Kuveyt Savunma Bakanlığı, görev için kalkış yapan bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İlk bulgular, helikopterin teknik bir aksaklık sebebiyle düştüğü yönünde.
Kazada ölen askerlerin naaşları olay yerinden alınırken, askeri yetkililer kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
İran, sivil tesislerin vurulmasından komşu ülkeleri sorumlu tuttu!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR