İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Keşm Adası’ndaki hayati tatlı su tesislerinin ABD tarafından vurulup 30 köyün susuz bırakıldığını açıklarken, saldırının arkasındaki kirli plana dikkat çekti. Operasyonun "komşu bir ülkenin toprakları kullanılarak" gerçekleştirildiğini ileri süren Bekayi, isim vermeden bölge ülkelerine ültimatom gönderdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Keşm Adası'ndaki tatlı su tesislerinin komşu bir ülkenin toprakları kullanılarak hedef alındığını ileri sürdü.

ABD ve İsrail’i savaşı başlatmakla suçlayan Bekayi, "İran’ı savunduğumuz için kimseden özür dilemiyoruz" dedi.

"SAVAŞI BİZ DEĞİL AMERİKA VE İSRAİL BAŞLATTI"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamalarda bölgedeki gerilimin sorumlusunun Washington ve Tel Aviv olduğunu ifade etti.

Bekayi, "Bu savaşı İran değil, Amerika ve İsrail başlattı. Biz sadece kendimizi savunuyoruz. Ülkemizi koruduğumuz için kimseden özür dileyecek değiliz"diye konuştu. İran’ın bölge ülkelerine karşı bir düşmanlık beslemediğini savunan sözcü, savunma haklarının meşru olduğunu iletti.

İran, sivil tesislerin vurulmasından komşu ülkeleri sorumlu tuttu!

KEŞM ADASI'NDA SU KRİZİ: 30 KÖY SUSUZ KALDI

Keşm adasındaki sivil altyapının hedef alındığını dile getiren Bekayi, bir tatlı su arıtma tesisinin ABD tarafından vurulduğunu açıkladı. Bu saldırının 30 köyün su tedarikini doğrudan etkilediğini söyleyen sözcü, "Keşm Adası’ndaki tesisler, komşu ülkelerden birinin toprakları kullanılarak hedef alındı. Uluslararası hukuk, hiçbir ülkenin topraklarını üçüncü bir tarafa saldırı amaçlı açmasına izin vermez" diyerek isim vermeden bölge ülkelerine uyarıda bulundu.

"SİVİLLERİ DEĞİL, ASKERİ HEDEFLERİ VURUYORUZ"

ABD tarafının aksine hedeflerini çok titiz seçtiklerini iddia eden Bekayi, "Güçlerimiz, bir okulu hedef alan Amerikan tarafının aksine askeri noktaları doğru bir şekilde seçiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın önceki açıklamalarının yanlış yorumlandığını savunan sözcü, İran’ın her türlü saldırı kaynağına karşılık verme kararlılığında olduğunu yineledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası