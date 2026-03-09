ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a yönelik devam eden askeri harekatla ilgili kameraların karşısına geçti. Operasyonun hedeflerini "olağanüstü" ve "net" olarak nitelendiren Rubio, "İran'ın nükleer hırslarının arkasına saklandığı füze kalkanını yok edeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Marco Rubio, İran'a karşı yürütülen askeri harekatın stratejik hedeflerini paylaştı.

Tahran yönetimini "istikrarsızlığın kaynağı" olarak niteleyen Rubio şunları kaydetti:

"Operasyonun amacı, İran rejiminin füze fırlatma kabiliyetini, fabrikalarını ve donanmasını yok etmektir. Tahran yönetiminden başka kötü bir rejim yok. Ordumuz görevini yerine getiriyor; bu görev tamamlandığında dünya daha güvenli bir yer olacak. İran'ın her geçen gün daha az füzesi, daha az fırlatma rampası var ve fabrikaları daha az üretim yapıyor. Donanmaları adeta yok ediliyor."

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'ın enerji altyapısına yönelik operasyon sinyali! "Vuracağız"

"REJİMİN DOĞASI SALDIRI ÜZERİNE KURULU"

Konuşmasında 2007 yılında İran'da kaybolan eski FBI ajanı Robert Levinson'ın ailesine de seslenen Rubio, İran rejiminin tarihsel kökenlerine atıfta bulundu.

1979 yılındaki büyükelçilik baskınını hatırlatan Rubio, "Maalesef bu rejim, dışişleri ve kamu hizmetinde çalışan cesur erkek ve kadınlara yönelik saldırılar üzerine kuruldu. Robert Levinson vakası, Tahran'da karşı karşıya olduğumuz rejimin doğasını bize bir kez daha hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

28 Şubat’ta Ali Hamaney’in öldürülmesiyle başlayan yeni süreçte İran’ın Körfez ülkelerine yönelik füze yağmuruna değinen Rubio, Tahran’ın sadece askeri unsurları değil, sivil ve ekonomik hayatı da hedef aldığını öne sürdü.

Rubio, "Komşu ülkelere, enerji altyapılarına ve sivil nüfuslarına saldırıyorlar. Bu kabul edilemez bir tehdittir ve ordumuz bu kabiliyeti ortadan kaldırmak üzere görev başındadır" diyerek "Epic Fury" operasyonunun derinleşeceği sinyalini verdi.

HEGSETH: "DAHA FAZLA TABUT GELECEK"

Savaşın onuncu gününde CBS'nin "60 Minutes" programına konuk olan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise operasyon sahasındaki son durumu ve askeri kayıpları değerlendirdi.

Harekat kapsamında şimdiye kadar yedi ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirten Hegseth, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan, kayıplar olacağını söyleyerek haklıydı; bu ölçekteki operasyonlar kayıpsız gerçekleşmez. Maalesef daha fazla kayıp yaşanabilir. Amerikalıların tabutlarla eve dönmesinin ne anlama geldiğini bizim neslimiz çok iyi biliyor. Ancak bu durum bizi zayıflatmak yerine, bu savaşı nihayete erdirme konusundaki kararlılığımızı ve irademizi daha da güçlendirir."

"OPERASYONUN HEDEFLERİ DEĞİŞMEDİ"

Hegseth, askeri kayıplara rağmen "Epic Fury" operasyonunun stratejik hedeflerinden sapılmayacağına değindi.

İran'ın askeri altyapısına yönelik baskının artarak devam edeceğini belirten Savunma Bakanı, müttefiklerin güvenliği ve bölgesel tehditlerin bertaraf edilmesi için harekatın kritik önemde olduğunu yineledi.

